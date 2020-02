Napoli, Hysaj: «C’è tanto Gattuso in quello che siamo oggi» (Di sabato 1 febbraio 2020) Napoli, le parole di Hysaj in merito al momento che stanno vivendo i partenopei da quando c’è Gattuso come allenatore Un nuovo Napoli è quello che si appresta ad affrontare la Sampdoria in campionato. La squadra di Gattuso è reduce dall’importante vittoria contro la Juventus e ora vuole dare continuità. Ecco le parole di Hysaj, in merito, ai microfoni di Sky Sport. «Gattuso? Ci sta dando tanto, prima che arrivasse lui c’erano tanti problemi, sia nello spogliatoio che fuori. Questo ci ha fatto perdere tempo, con il mister siamo più concentrati. C’è tanto di Gattuso nel Napoli di oggi, vuole il 110% e ci dobbiamo allenate tanto. Con la Samp ci servono i tre punti, dobbiamo dimostrare di essere il Napoli e dobbiamo vincere contro tutti». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

