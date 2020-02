Napoli, avvocati in manette contro la prescrizione all'apertura dell'anno giudiziario (Di sabato 1 febbraio 2020) Le toghe contestano la legge che, evidenziano, rischia di trasformarsi in un "ergastolo processuale per cittadini imputati a vita" repubblica

ALisimberti : RT @GaetFerr71: Clamorosa protesta a #Napoli, per l'apertura dell'anno giudiziario. Gli #avvocati sfilano in manette per protestare contro… - cjmimun : Entrano in manette contro la riforma della prescrizione. L'Ordine degli Avvocati di Napoli, presieduto da Antonio T… - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, avvocati «in manette» contro la riforma Bonafede -