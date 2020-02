Napoli, Amin Younes fuori dalla lista Champions dopo i tanti rifiuti alle proposte di mercato (Di sabato 1 febbraio 2020) È stato uno dei calciatori del Napoli più gettonati sul mercato, ma alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto. Amin Younes ha rifiutato diverse proposte nella sessione di trattative ormai consegnata agli archivi. Il duttile centrocampista offensivo, che non sembra rientrare nei piani di Gattuso è destinato a restare fuori dalla lista Champions per lasciare il posto agli ultimi arrivati, con il rischio concreto di restare ai margini anche dalla rosa per il campionato. fanpage

