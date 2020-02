Napoli, 4 minorenni accoltellano un coetaneo: coinvolti anche negli scontri con polizia al Buvero (Di sabato 1 febbraio 2020) I carabinieri, su disposizione della Procura dei Minori di Napoli, hanno arrestato quattro ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, che lo scorso 16 gennaio hanno accoltellato un coetaneo in corso Garibaldi: le indagini hanno appurato che l'aggressione è avvenuta per futili motivi, poco dopo aver acquistato il coltello. Due dei quattro ragazzi hanno partecipato anche alla sassaiola contro la polizia avvenuta il 17 gennaio, nel corso del "Cippo di Sant'Antonio", al Buvero. fanpage

giannigosta : Napoli – Il Generale De Pascale ai ragazzi dell’Istituto penale per minorenni di Nisida - TeleradioNews : Napoli – Il Generale De Pascale ai ragazzi dell’Istituto penale per minorenni di Nisida - TeleradioNews : Napoli – Il Generale De Pascale ai ragazzi dell’Istituto penale per minorenni di Nisida -