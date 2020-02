Naomi Campbell senza veli per Vivienne Westwood (Di sabato 1 febbraio 2020) Naomi Campbell sfila nuda a 49 anni per Vivienne Westwood Che Naomi Campbell sia un’autentica leggenda nel mondo della moda è risaputo. La sua fama e la sua popolarità non sono mai scemate, ogni sua apparizione sulle passerelle è un autentico evento. Perfino la legge impietosa del tempo che passa non sembra sfiorarla. E infatti a 49 anni, Naomi ha posato per la prima volta per una campagna di Vivienne Westwood, in scatti di nudo integrale. Coperta solo da un cappello e dalle scarpe, Naomi Campbell ha sfoggiato un fisico statuario per una donna della sua età. Un “traguardo” che fino a qualche decennio fa sarebbe stato quasi impossibile per una modella. Vivienne Westwood ha infatti scelto Naomi come volto della sua campagna pubblicitaria primavera-estate 2020. “Mi ci sono voluti 33 anni”, ha raccontato scherzosamente la Campbell ai giornalisti, “prima ... nonsolo.tv

