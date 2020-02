Morto Luciano Gaucci: il ricordo di Cosmi – FOTO (Di sabato 1 febbraio 2020) Morto Luciano Gaucci: ecco il ricordo di Serse Cosmi, allenatore del Perugia negli anni in cui era presidente – FOTO Luciano Gaucci è scomparso all’età di 81 anni. L’ex presidente del Perugia si è spento a Santo Domingo ed ha lasciato un ricordo in tutti gli appassionati di calcio. Davvero toccante il ricordo di Serse Cosmi su Instagram: il tecnico del Perugia ha vissuto l’era d’oro del compianto presidente. Cosmi, contattato telefonicamente dall’Ansa, ha rilasciato una sola dichiarazione: «Sono veramente sconvolto», queste le uniche parole. View this post on Instagram Riposa in pace Big Luciano….. oggi solo silenzio e tristezza. Ti porterò sempre nel mio cuore. A post shared by Serse Cosmi (@serseCosmiofficial) on Feb 1, 2020 at 9:47am PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

