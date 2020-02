Morto Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia. Lanciò anche il figlio di Gheddafi (Di sabato 1 febbraio 2020) Era da tempo malato. La conferma è arrivata da ambienti vicini alla società umbra. Gaucci era nato a Roma il 28 dicembre del 1938 e iniziò la sua avventura nel mondo del calcio come vice di Dino Viola alla Roma, per poi diventare il patron del Perugia firenzepost

