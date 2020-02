Modigliani, una mostra racconta i luoghi dove visse il pittore: Livorno e Parigi cento anni dopo (Di sabato 1 febbraio 2020) I café Parigini di inizio secolo, i bistrot, gli studi in cui dipingeva: sono i luoghi in cui il pittore Amedeo Modigliani ha vissuto e lavorato, immortalati dall’obiettivo del filmmaker Luca Dal Canto un secolo esatto dopo la sua morte. Un progetto nato nel 2014, che dopo aver fatto tappa in diverse città in Italia – più la tappa di Strasburgo torna “a casa” di Modì, a Livorno, per le celebrazioni del centesimo anniversario della sua scomparsa. L’esposizione “I luoghi di Modigliani tra Livorno e Parigi” sarà visitabile dal 1 al 16 febbraio al primo piano della Biblioteca Comunale Bottini dell’Olio, in tandem con la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”, in corso al Museo della Città. La mostra, a metà tra un documentario e il reportage, ripercorre 47 luoghi che sono tappe fondamentali della vita di Modigliani e mostra ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Modigliani, una mostra racconta i luoghi dove visse il pittore: Livorno e Parigi cento anni… - FQMagazineit : Modigliani, una mostra racconta i luoghi dove visse il pittore: Livorno e Parigi cento anni dopo - Noovyis : (Modigliani, una mostra racconta i luoghi dove visse il pittore: Livorno e Parigi cento anni dopo) Playhitmusic -… -