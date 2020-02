Mission: Impossible 7 e 8, annunciato il ritorno di un personaggio del primo film (Di sabato 1 febbraio 2020) Christopher McQuarrie ha annunciato su Twitter il ritorno di un personaggio del primo Mission: Impossible nel settimo e ottavo episodio. Christopher McQuarrie ha annunciato su Twitter il ritorno di un personaggio del primo Mission: Impossible nel settimo e ottavo episodio, previsti rispettivamente per luglio 2021 e agosto 2022. Lo sceneggiatore e regista ha pubblicato sul proprio profilo una foto dell'attore canadese Henry Czerny, con il testo "Non si può fuggire dal passato..." e l'hashtag dei due film. Successivamente l'Hollywood Reporter ha confermato ciò che il tweet del cineasta suggeriva: Czerny ritornerà nei panni di Eugene Kittridge, il direttore dell'IMF che nel primo capitolo della saga cinematografica sospettava che Ethan Hunt, incastrato da Jim Phelps, fosse un doppiogiochista. Non è la ... movieplayer

