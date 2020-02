Ministeri Salute e Istruzione: “A scuola gli studenti dalla Cina senza sintomi del coronavirus” (Di sabato 1 febbraio 2020) La circolare del ministero della Salute e dell'Istruzione sarà diffusa lunedì. Ad anticiparla Francesca Russo, dirigente della direzione di prevenzione regionale del veneto, durante la conferenza stampa convocata a Venezia dal presidente Luca Zaia. Lʼappello dellʼUnione Giovani italo-cinesi: "Non fateci tornare estranei, non trattateci come dei virus" fanpage

