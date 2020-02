Milano, protesta degli avvocati penalisti contro Davigo: ecco perché (Di sabato 1 febbraio 2020) Gli avvocati della Camera Penale di Milano hanno deciso di protestare contro Piercamillo Davigo nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Palazzo di Giustizia. Quando il Presidente della II Sezione Penale della Cassazione, nonché membro togato del CSM, ha preso la parola gli avvocati hanno mostrato un foglio di carta con su scritti gli articoli 24 (diritto alla difesa), 27 (presunzione di innocenza) e 111 (giusto processo) della Costituzione, uscendo in in fila indiana dall'aula.Davigo è finito al centro delle polemiche per un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a Il Fatto Quotidiano, con la quale ha ribadito la sua posizione sulla prescrizione, arrivando a proporre anche altre soluzioni per accorciare i tempi dei processi come l'abolizione del divieto di reformatio in peius.Sulla prescrizione e sulla necessità di ridurre il numero degli appelli, in realtà, ... blogo

repubblica : 'Riforma della prescrizione incostituzionale': attacco del procuratore generale di Milano. I penalisti escono per p… - SkyTG24 : #Milano, anarchici protestano in via Gola contro gli sgomberi - EnzoPapaios : RT @EnzoPapaios: Adnkronos: Milano, protesta avvocati penalisti contro Davigo. -