Milan Verona: le chiavi tattiche del match (Di sabato 1 febbraio 2020) L’Hellas Verona di Juric sogna addirittura l’Europa. A San Siro c’è un match che è già molto importante per entrambe le squadre L’Hellas Verona di Juric è una delle principali sorprese del campionato. Si tratta di un avversario che fa dell’aggressività la propria forza: l’allenatore serbo è un allievo di Gasperini, e applica un pressing a uomo che segue molto i principi del suo mentore. Proprio per questo, il Milan dovrà muoversi bene senza palla per mandare fuori posizione le marcature rivali. Tanto per cambiare, ci si aspetta molto da Ibrahimovic, visto che lo svedese è abilissimo nel creare spazi e premiare gli inserimenti dei compagni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Fontana3Lorenzo : ?? Direzione Milano. Non ci si ferma mai!!!!! Felici sorridenti compatti ma con un unico punto di divisione!!! Chi… - GoalItalia : Anche un affaticamento a un polpaccio per Ibrahimovic, che dovrebbe saltare Milan-Verona ? - SkySport : Verso #MilanVerona Le parole di #Pioli in conferenza -