Milan, Paquetà: «Non c’è stata nessuna depressione, sto bene e lavoro seriamente» (Di sabato 1 febbraio 2020) «Parlo personalmente, per ringraziare tutti i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni e per chiarire la mia vera situazione! Non c’è mai stata, grazie a dio, nessuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici e desiderio di tornare a Brasile o pressione per una trattativa. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi supportano e si prendono cura di me. Sto bene, continuerò a fare del mio meglio, lavorando seriamente, per perseguire i miei obiettivi e per aiutare sempre il Milan! Grazie a tutti». Visualizza questo post su Instagram Fala pessoal, passando pra agradecer todas as mensagens que recebi nesses últimos dias e pra esclarecer pra vocês a minha verdadeira situação! Nunca existiu graças a Deus, nenhuma depressão, nenhuma dor no peito, falta de amigos e desejo de voltar ao Brasil no momento! Fizeram de uma ... calcionews24

