Milan-Hellas Verona, doppia tegola per Pioli: out Ibrahimovic e Kjaer (Di sabato 1 febbraio 2020) Milan-Hellas Verona, le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Pioli: “Ibra e Kjaer out”. Juric: “Partita complicata”. MilanO – Vigilia di Milan-Hellas Verona. Match importante per entrambe le squadre che sono in piena lotta per l’Europa. Qualche problema per i rossoneri che devono fare a meno di Ibrahimovic e Kjaer. Milan-Hellas Verona, la conferenza stampa di Stefano Pioli No Ibrahimovic e Kjaer. Lo sa bene Pioli che in conferenza stampa conferma la possibile assenza dei due giocatori: “Sono 2-3 giorni che stanno combattendo con l’influenza e non so se riusciamo a convocarli. Non ci sarà neanche Krunic“. Nessuna indiscrezione sulla formazione: “Vediamo chi riusciremo a recuperare. Abbiamo situazioni da analizzare e decideremo solo domani“. Si è chiuso un mercato sicuramente importante: “Noi non ... newsmondo

