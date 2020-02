Milan, analisi preoccupante e che fa riflettere: “L’anomalia del fondo Elliott e un saldo negativo pauroso” (Di sabato 1 febbraio 2020) Interessante analisi di Gazzetta.it sulla situazione finanziaria del Milan. Ad occuparsene, un guru del settore: Marco Iaria. Il giornalista, che spesso analizza il rapporto calcio-economia, si è questa volta interessato alla gestione riguardante i rossoneri. Tutt’altro che tranquilla, ma questo si sapeva. Di seguito, uno spaccato delle sue considerazioni, che mettono in evidenza l’anomalia di un fondo (Elliott) che si interessa al mondo del calcio e un saldo negativo non indifferente. Che fine ha fatto Luther Blissett? Dalle reti divorate a Mai dire Gol fino alla 24 ore di Le Mans “Un investimento iniziale di poco più di 300 milioni per mettere le mani sul Milan, nobile decaduta del football italiano ma potenzialmente uno dei marchi calcistici più spendibili a livello internazionale. Nel 2017, nel tourbillon della trattativa-telenovela per il passaggio di quote ... calcioweb.eu

