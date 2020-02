Migranti: caso Open Arms, Tribunale ministri, 'Salvini ha ignorato emergenza sanitaria' (3) (Di sabato 1 febbraio 2020) (Adnkronos) - Un anno e mezzo fa per il caso Diciotti, un caso analogo, il Tribunale dei ministri di Palermo dichiarò l'incompetenza territoriale e inviò gli atti a Catania, dove i colleghi decisero di mandare le carte al Senato. Qui fu votato il no all'autorizzazione a procedere per l'ex ministro. liberoquotidiano

LegaSalvini : ++ #SALVINI, ALTRA RICHIESTA DI PROCESSO PER IL CASO OPEN ARMS: 'VOGLIONO FERMARE ME E INTIMORIRE VOI' ++ - fattoquotidiano : Migranti, Salvini: “Mi è arrivata un’altra richiesta di processo”. Il caso riguarda la Open Arms - FiorellaMannoia : Il caso dello Sprar di Caserta dimostra che anche Lamorgese usa il metodo Salvini (ma peggio) -