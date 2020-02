Migranti | Alarm Phone e Sea Watch segnalano barca in pericolo con 47 a bordo Chiedono

Migranti - Alarm Phone su 47 persone in fuga dalla Libia : «Stanno imbarcando acqua. Non si vedono soccorsi» : Questa mattina Alarm Phone ha ricevuto una chiamata da una barca in pericolo con 47 persone in fuga dalla Libia. Lo scrive lo stesso servizio telefonico sul proprio account Twitter specificando che «sono nella zona Sar di Malta». «Le autorità – si legge – si rifiutano di dirci se stiano lanciando un’operazione di soccorso. Le persone devono essere soccorse e portate in Europa!». Questa mattina #AlarmPhone ha ricevuto ...

Migranti - Alarm Phone : «In 120 alla deriva nel Mediterraneo» : Alarm Phone, l’Ong che monitora le emergenze connesse ai flussi migratori, segnala che «più di 120 persone sono a rischio nel Mediterraneo: due imbarcazioni in pericolo nella zona Sar (Search and rescue, ricerca e soccorso, ndr) maltese ci hanno chiamato nel pomeriggio». Nell’annuncio arrivato attraverso un tweet si precisa che ci sono «80 persone su un’imbarcazione che ha finito carburante e altre 46 su un’altra ...

Migranti : Alarm phone - 'Ocean Viking ha soccorso barca in avaria con 39 persone' : Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "Alle 2.06 di notte siamo stati chiamati da una barca in pericolo con 39 persone in fuga dalla #Libia. Stavano imbarcando acqua e il motore era in avaria. Abbiamo subito informato le autorità & #OceanViking, che ha soccorso la barca poco prima dell'alba!". Così, su Twi

Migranti - l’accusa di Alarm Phone : «I libici hanno sparato e gettato in mare il corpo di un migrante» : Sono durissime le accuse lanciate da Alarm Phone alla Guardia costiera libica che avrebbe «sparato a un migrante» che si rifiutava di sbarcare a Tripoli e «gettato il suo corpo in mare» https://twitter.com/Alarm_Phone/status/1216045855813373953 Una notizia che è il frutto di una telefonata intercorsa tra Alarm Phone, la linea telefonica diretta per i Migranti in difficoltà nel Mediterraneo, e un gruppo di persone soccorse dai libici e ...

Alarm Phone : “Ci sono Migranti dispersi in mare - non riusciamo a trovarli” : Ci sarebbero in mare circa settanta persone in difficoltà, che erano scappate dalla Libia su una barca di legno, di cui si sono però perse le tracce. Si spera di evitare una nuova tragedia in mare. Ma le notizie, per ora, non sono rassicuranti. Secondo Alarm Phone, la piattaforma che aiuta i migranti nel Mediterraneo, […] L'articolo Alarm Phone: “Ci sono migranti dispersi in mare, non riusciamo a trovarli” proviene da ...

Migranti - Open Arms salva 74 persone. Alarm Phone : «Disperse altre 70 in fuga dalla Libia» – Il video : Un nuovo salvataggio al largo delle coste libiche. La nave Open Arms ha soccorso 74 persone, «donne, donne incinta, bambini e neonati, in stato di shock». Si è trattato di un soccorso «molto complesso» – riferisce la Ong spagnola – anche per la presenza di «una motovedetta libica con atteggiamento ostile. Due dei naufraghi, presi da loro a bordo, si sono lanciati in acqua e li abbiamo soccorsi».

Migranti - Alarm Phone : «Barca in pericolo con 41 persone a bordo. Non lasciateli annegare» : C’è una barca in pericolo in acque maltesi: a lanciare l’sos è Alarm Phone, la linea telefonica diretta per i Migranti in difficoltà nel Mediterraneo, secondo cui a bordo ci sarebbero «molti bambini» su un totale di 41 persone in fuga dalla Libia. Oggi pomeriggio ci hanno chiamati 41 persone in fuga dalla #Libia, tra cui molti bambini, su una barca in pericolo in zona #SAR maltese. Abbiamo chiesto soccorso alle autorità di ...