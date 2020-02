Meteo MILANO: molte nubi, clima molto mite fra domenica e lunedì (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà grigiore sabato, successivamente avremo un netto aumento termico per quelli che saranno gli effetti di una massa d'aria calda portata dall'anticiclone. Sabato 1 febbraio: coperto. Temperatura da 5°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 3 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. domenica 2: foschia. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 4 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. lunedì 3: foschia, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 3300 metri. Martedì 4: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in ... meteogiornale

