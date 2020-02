Matteo Renzi su unione Pd e M5S, “Così per Italia Viva si apre una prateria, arriveremo al 20%” (Di sabato 1 febbraio 2020) Matteo Renzi ne è sicuro, un’unione di Partito Democratico con Movimento Cinque Stelle non potrebbe che provocare benefici al suo partito, Italia Viva. Secondo quanto dichiarato da Matteo Renzi a Otto e Mezzo un’alleanza stabile tra i dem e i grillini aprirebbe “una prateria” al suo partito che potrebbe superare anche tranquillamente il 20% dei consensi. Matteo Renzi punge anche Conte. Il Premier, ricorda l’ex segretario Pd, solo un anno fa firmava i decreti sicurezza di Matteo Salvini. Il suo partito al momento secondo alcuni sondaggi si attesterebbe intorno al 5% dei consensi ma Matteo Renzi sembra non disperare anzi è sicuro che i consensi a Italia Viva sono destinati a crescere. Sul decreto legge del Ministro della Giustizia, Buonafede, Matteo Renzi è chiaro: “Noi votiamo la nostra legge, questo non porta a una crisi di governo. La riforma Bonafede è una ... baritalianews

