Matteo Renzi a Otto e Mezzo sul Coronavirus attacca Matteo Salvini “Sta citofonando agli

Secondo Matteo Renzi il governo si sta comportando bene nella vicenda molto spinosa del Coronavirus. L'ex Premier è stato chiaro a Otto e Mezzo su La7, programma condotto da Lilli Gruber, "In questo particolare momento vanno accantonate le polemiche". L'unico, secondo Matteo Renzi che si sta comportando in modo irresponsabile è Matteo Salvini. Il leader di Italia Viva attacca duramente il segretario del Carroccio: "Il governo sta facendo bene, e in fasi come queste vanno messe da parte tutte le polemiche dei partiti. Salvini sceglie la strada della irresponsabilità, ma questa non è una faccenda da populisti, questa è una cosa seria, non bisogna avere atteggiamenti di psicosi". Matteo Renzi conclude il suo discorso affermando che: "non si può soffiare sul fuoco delle paure. In Italia eccellenze in campo medico, Salvini sta citofonando agli italiani per alimentare le paure".

