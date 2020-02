Massa Carrara, patente ritirata a 90enne: ha preso l’autostrada in contromano. FOTO (Di sabato 1 febbraio 2020) L’uomo, alcuni giorni fa, ha percorso nella direzione sbagliata un tratto dell'A15 dopo aver imboccato il casello di Aulla. Quando si è accorto dell’errore, ha fatto inversione. È stato schivato da auto e tir, che hanno dato l’allarme. Multa di circa mille euro. VIDEO tg24.sky

