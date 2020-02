Mary Higgins Clark morta, la “regina del giallo americana” aveva 92 anni: i suoi libri hanno venduto 300 milioni di copie (Di sabato 1 febbraio 2020) La “regina del giallo americana”, Mary Higgins Clark, è morta a 92 anni: scrittrice statunitense da 300 milioni di copie vendute nel mondo si è spenta il 31 gennaio nella sua casa di Naples, in Florida, per “complicazioni legate all’età”. L’annuncio è arrivato dalla sua editrice Carolyn K. Reidy, amministratore delegato di Simon & Schuster, che ha espresso “profonda tristezza” per la perdita della scrittrice, confortata però dalla consapevolezza che “è morta circondata dall’affetto di familiari e amici”. Ha pubblicato cinquantasei libri, ognuno dei quali è stato un bestseller e tutti i suoi libri, compreso il primo, sono ancora in stampa. La Higgins era anche azionista di minoranza della squadra di basket Brooklyn Nets. Figlia emigranti irlandesi a New York, Mary Higgins è nata nel Bronx la vigilia di Natale del 1927. Già ... ilfattoquotidiano

