Martina Hamdy malattia: «Tachicardia, mal di testa improvvisi, una situazione mai provata prima» (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra i volti più amati dagli italiani vi è quello di Martina Hamdy, che si è fatta conoscere a Veline di Antonio Ricci, nonché opinionista in programmi tv quali Tiki Taka, Mai dire mondiali e Gialappa’s band. Presentatrice di Meteo.it sempre sulle Rete Mediaset la giovane porta un raggio di sole con la sua bellezza nelle case degli italiani, che già ne avevano ammirato le grazie nella al Grande Fratello Vip. La modella e conduttrice qualche tempo ha raccontato a Ok Salute e Benessere un suo problema di salute, ora superato, con cui però ha dovuto fare i conti a lungo. Martina Hamdy malattia: «Tachicardia, mal di testa improvvisi, una situazione mai provata prima» Tutto è cominciato con l’iscrizione all’università. «È stato il passaggio dal liceo all’università a dare avvio ad attacchi d’ansia e panico. Senza quasi rendermene conto, è come se fossi passata bruscamente ... urbanpost

