Maria De Filippi e Costanzo, giornalista: “Caso unico internazionale” (Di sabato 1 febbraio 2020) C’è posta per te Maria De Filippi, giornalista ammette: “Caso unico, non solo internazionale” Dopo vent’anni C’è posta per te continua a essere un programma leader della sua fascia oraria (il sabato in prima serata) senza aver mai cambiato e/o stravolto il format. Maria De Filippi, assieme alla sua squadra di lavoro, ogni anno riescono a confezionare un prodotto che, pur rimanendo fedele a se stesso, riesce sempre a essere fresco e nuovo, grazie alle storie appassionati che vengono raccontate davanti a più di cinque milioni di telespettatori ogni puntata. Nella rubrica su DiPiù Tv ‘La tv vista da internet’ del giornalista Giancarlo De Andreis si legge: “Non ha momenti di stanchezza, è un programma che polverizza i suoi stessi record. Conserva inalterato il suo successo, un caso unico internazionale”. Maurizio Costanzo, parla ... lanostratv

HuffPostItalia : Maria De Filippi asfalta le Meraviglie di Alberto Angela: ascolti record per C'è posta per te - itsmeandmyselfs : RT @bubinoblog: TRIONFO MILLY! La finale de #IlCantanteMascherato con Milly Carlucci ottiene ben 4.432.000 22%. #GFVIP appena 2.920.000 17%… - bubinoblog : TRIONFO MILLY! La finale de #IlCantanteMascherato con Milly Carlucci ottiene ben 4.432.000 22%. #GFVIP appena 2.920… -