Manchester United Wolverhampton: che cosa rischia Solskjaer (Di sabato 1 febbraio 2020) Il match contro il Wolverhampton sarà estremamente difficile per il Manchester United di Solskjaer. I Wolves si difendono molto bene Il Manchester United di Solskjaer è reduce da una disastrosa sconfitta interna contro il Burnley. I Red Devils fanno bene quando possono attaccare sul lungo, faticando però nei frangenti in cui devono fare la partita e attaccare squadre compatte dietro. Il Wolverhampton, oltre a essere una delle migliori squadre della Premier, è una formazione estremamente solida. Si difende con un 532 che chiude bene gli spazi. Contando che si gioca anche Leicester-Chelsea, sarà una partita determinante in ottica Champions League. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

