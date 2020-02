Madonna annulla nuovi concerti: “Troppo per il mio corpo”. Cosa è successo (Di sabato 1 febbraio 2020) Madonna annulla nuovi concerti e svela il suo stato di salute. La popstar, dopo le date cancellate a dicembre, è costretta a un nuovo stop forzato. A svelarlo è stata lei stessa su Instagram, Twitter e Facebook, pubblicando una lunga lettera dedicata ai fan. Lady Ciccone ha affermato di essere troppo stanca e di dover ascoltare i pareri di medici, ma soprattutto il suo corpo che non sopporta più lo stress causato dai concerti. Madonna era attesa il 4 e l’11 febbraio a Londra per una serie di live molto impegnativi, ma ha svelato sui social di non poter sostenere un impegno fisico e psicologico così forte. “Come tutti sapete, ho avuto diversi infortuni e ho dovuto annullare degli spettacoli per concedermi il tempo di riprendermi – ha scritto -. Per non farvi avere brutte sorprese, voglio farvi sapere in anticipo che annullerò due spettacoli, il 4 e l’11 febbraio al ... dilei

itsvivi__ : @inlovewithjen Madonna davvero ci rende horny 24/7 e allo stesso tempo ci annulla la possibilità di passare all'azi… - zazoomblog : Madonna annulla ulteriori date del tour: “È troppo per il mio corpo!” - #Madonna #annulla #ulteriori #tour: - zazoomnews : Madonna annulla ulteriori date del tour: “È troppo per il mio corpo!” - #Madonna #annulla #ulteriori #tour: -