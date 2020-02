M5s affonda nei sondaggi, Lega stabile al primo posto. Effetto Emilia Romagna, cresce il Pd (Di sabato 1 febbraio 2020) sondaggi Ipsos, il Movimento Cinque Stelle precipita ai minimi storici. cresce il Partito democratico, stabile la Lega di Matteo Salvini. Dopo le elezioni regionali arriva un’altra tegola per Movimento 5 Stelle, che nei sondaggi cala ai minimi storici. Mentre il Partito democratico fa registrare una sensibile crescita e mentre Salvini e Meloni si giocano la palma di leader politico più apprezzato nel Centrodestra. fonte foto https://www.facebook.com/vitoclaudiocrimi/ sondaggi, la Lega di Matteo Salvini stabile al primo posto, FdI doppia Forza Italia I sondaggi vedono la Lega stabile, senza particolari oscillazioni ma sempre saldamente in testa alla graduatoria. Ma è come se avesse esaurito i serbatoi elettorali da cui attingere. Il partito di Matteo Salvini si conferma comunque oltre il 30%. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, nel sondaggio pubblicato da il ... newsmondo

