Luciano Gaucci, morto a 81 anni a Santo Domingo l’ex presidente del Perugia (Di sabato 1 febbraio 2020) Imprenditore, appassionato di cavalli, presidente del Perugia calcio. Basterebbero tre informazioni per descrivere la vita di Luciano Gaucci, morto all’età di 81 anni a Santo Domingo, scelto come suo buen retiro dopo i problemi con la giustizia italiana. Ma sarebbe una descrizione assolutamente ingenerosa per un personaggio che ha segnato un’epoca. Nel mondo dello sport si affermò prima nell’ippica e poi nel calcio. Fu proprietario anche di Viterbese, Catania e Sambenedettese. L'articolo Luciano Gaucci, morto a 81 anni a Santo Domingo l’ex presidente del Perugia proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

