Loredana Guida, amica della Iena Silvio Schembri, perde la vita per malaria (Di sabato 1 febbraio 2020) Loredana Guida, amica della Iena Silvio Schembri, ha perso la vita per malaria. La giornalista era appena tornata da un viaggio in Nigeria e si era sentita male. All’ospedale aveva detto di essere stata in viaggio all’estero e di sospettare il contagio con la malaria. Sconcerto e dolore nel mondo del giornalismo: Loredana Guida, giornalista, ha perso la vita dopo aver contratto la malaria terzana maligna. Era tornata qualche settimana fa da un viaggio in Nigeria, a Lagos. Si era sentita male e si era presentata al Pronto Soccorso ad Agrigento. Qui Loredana Guida ha atteso per ore per essere visitata e, stanca e debilitata, aveva deciso di firmare le dimissione ed andare a casa. Purtroppo, le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è stata ricoverata. Ma la sua salute era ormai ... bigodino

gigliola_betto : RT @blogsicilia: Muore di malaria ad Agrigento, indagati in sette per il decesso di Loredana Guida - - creedvans : RT @GDS_it: #Malaria, la terribile morte di #LoredanaGuida: sognava una scuola in #Nigeria - blogsicilia : Muore di malaria ad Agrigento, indagati in sette per il decesso di Loredana Guida - -