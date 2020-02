Lo Stato spende 5 milioni per gli affitti degli immigrati (Di sabato 1 febbraio 2020) Antonella Aldrighetti Al via un progetto sperimentale in Puglia dove mancano 20mila case popolari. Pioggia di appalti sull'accoglienza Chissà se al prossimo appuntamento elettorale, le regionali di maggio, il governatore uscente della Puglia Michele Emiliano sarà premiato con una pioggia di voti dai cittadini come successe 5 anni fa. Nel frattempo infatti la Puglia si è trasformata in un crocevia di immigrazione tra centri di accoglienza straordinari, residenze per i richiedenti asilo, comuni con all'attivo una miriade di progetti di protezione fino alla proliferazione di hotspot. E l'ultimo esempio è quello di Taranto, dove proprio ieri la Ocean Viking, nave della Ong Sos Mediterranée, ha sbarcato 403 migranti. Destinazione, il centro di prima accoglienza situato a poche centinaia di metri dall'ingresso del porto commerciale della città, a ridosso dell'area industriale che ... ilgiornale

