LIVE Virtus Bologna-Pesaro 95-74, Serie A basket 2020 in DIRETTA: volata finale al PalaDozza!

99-83 Drell con la tripla. 99-80 Delia non sbaglia al ferro. 97-80 Barford dall'arco! -17 Pesaro. 97-77 Bene Nikolic sotto al canestro. 95-77 Da tre Zanotti è implacabile. 95-74 Cournooh da tre! +21 Virtus: volata finale. 92-74 Da tre Williams! -18 Pesaro. 92-71 Pajola non sbaglia al ferro. 90-71 Drell piazza il +3! -19 Pesaro. 90-68 Cournooh non dà speranze ai marchigiani. 88-68 THOMAS DA TRE! -20 Pesaro. 88-65 Baldi Rossi non sbaglia da dentro l'area. 86-65 Hunter porta i suoi a +22. 84-65 Williams non sbaglia in lunetta. 84-62 2/2 di Williams in lunetta. 83-60 Hunter riporta in sicurezza il match. 81-60 Mussini prova a tenere viva la sfida. INIZIO QUARTO QUARTO 22.09 La Virtus Bologna ipoteca il match salendo con 23 punti di vantaggio al PalaDozza: Pesaro è letteralmente crollata contro Teodosic&Co. FINE TERZO

