LIVE Sport Invernali, DIRETTA 1° febbraio: male Fischnaller nella prima manche dello slittino, ora Garmisch (Di sabato 1 febbraio 2020) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 1° febbraio). Ci aspetta una giornata davvero di fuoco con tantissimi appuntamenti da non perdere. La Coppa del Mondo di sci alpino offrirà la discesa libera maschile di Garmisch Garmisch con Christof Innerhofer che proverà a stupire insieme a Mattia Casse, mentre le donne non gareggeranno a Rosa Khutor a causa delle avverse condizioni meteo. C’è Dominik Fischnaller nello slittino, l’azzurro insegue punti cruciali per la lotta alla Sfera di Cristallo. Il programma è poi completato da combinata nordica, salto con gli sci, bob e gare di freestyle. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 1° febbraio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutte le gare in programma con tutti i risultati. Si inizia alle ore 08.00. Buon divertimento a tutti. (Foto: ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 1° febbraio: sabato di fuoco tra sport invernali Sei Nazioni Mondiali di ciclocross - #Sport… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Garmisch: fa caldo, ma si parte per la settima discesa stagionale... l'ultima di @peter_fill #fisalpine #AlpineSkii… -