LIVE Sport, DIRETTA 1° febbraio: Tania Cagnotto alle Olimpiadi anche dai 3 metri? Nel basket vincono Milano e Virtus Bologna (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi di sabato 1 febbraio: orari e programma 23.00 CALCIO – Il Sassuolo sconfigge nettamente la Roma per 4-2 in casa nell’anticipo serale della 22ma giornata di Serie A. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.47 BASKET – Vittoria in trasferta per l’Olimpia Milano sul complesso campo di Brindisi, mentre la Virtus Bologna passa senza particolari problemi contro Pesaro. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.35 PALLAVOLO – Busto Arsizio domina il derby lombardo con Monza per 3-0 e si qualifica per la finale della Coppa Italia femminile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.25 JUDO – Carmine Di Loreto ha vinto l’European Open di Sofia nella categoria -66 kg, buon quinto posto per Andrea Carlino nei -60 kg. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.10 HOCKEY GHIACCIO – Gli ultimi ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - MailSecured : LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen primo sulle nevi di casa, Kilde secondo. Buzzi decimo! I… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 1° febbraio: Tania Cagnotto alle Olimpiadi anche dai 3 metri? Brixia Brescia dominante nella Ser… -