LIVE Sport, DIRETTA 1° febbraio: sport invernali, Sei Nazioni di rugby, Mondiali di ciclocross! Un sabato da vivere! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi di sabato 1 febbraio: orari e programma 08.40 F1 – Mercedes sempre più vicina alla permanenza nel Circus? Ola Kallenius smentisce le ipotesi di addio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.35 SCI ALPINO – La discesa libera femminile di Rosa Khutor è stata cancellata a causa delle avverse condizioni meteo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.32 BASKET – Nella notte NBA si sono giocate sette partite nel ricordo di Kobe Bryant. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi sabato 1° febbraio: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Buongiorno amici di OA sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 1 febbraio 2020: oltre al corposo programma degli sport invernali, spiccano naturalmente le finali del ... oasport

