LIVE Sport, DIRETTA 1° febbraio: Sofia Kenin vince il singolare femminile degli Australian Open di tennis! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi di sabato 1 febbraio: orari e programma 12.40 TENNIS – La statunitense Sofia Kenin, numero 14 del seeding, ha vinto gli Australian Open di tennis battendo in finale la spagnola Garbine Muguruza con lo score di 4-6 6-2 6-2. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.50 SALTO CON GLI SCI – Il giapponese Yukiya Sato ha vinto la tappa di Coppa del Mondo a Sapporo prevalendo su Kraft e Kubacki. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 09.50 GOLF – J.B. Holmes vola in testa al Waste Management Phonix Open dopo due giri. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 09.40 SOFTBALL – L’Italia batte Cina Taipei all’Australia Pacific Cup e poi dà filo da torcere all’Australia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.40 F1 – Mercedes sempre più vicina alla permanenza nel Circus? Ola Kallenius ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - MonicaRBedana : RT @ffranchi: Quanto ciclismo contiene il nostro Paese. Santuari, musei, collezioni private e monumenti dedicati allo sport identità d’Ital… - ItalyWomenSport : Coppa Italia Serie A2 Femminile: domenica alle 14.30 la finalissima tra Omag San Giovanni in Marignano e Delta Info… -