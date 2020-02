LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen primo sulle nevi di casa, Kilde secondo. Solo 13mo Innerhofer, attesa per Casse (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18: E’ solo 13mo Christoph Innerhofer, che aveva recuperato qualcosa nel penultimo tratto di gara ma nell’ultimo, come chi lo ha preceduto ha perso quasi mezzo secondo chiudendo a 83 centesimi da Dressen 12.17: L’azzurro Innerhofer all’intermedio ha 33 centesimi di ritardo 12.16: Diverse sbavature per il francese Muzaton che è 16mo a 1″29 da Dressen 12.15: Rischi per Muzaton che all’intermedio ha un ritardo di 48 centesimi 12.13: Qualche errore di linea per lo statunitense Nyman nella seconda parte di di gara: chiude 16mo con un ritardo di 1″50 12.13: Nyman ha 59 centesimi di ritardo all’intermedio 12.11: Perdono praticamente tutti nell’ultimo tratto di gara: Janka perde 4 decimi e si inserisce al decimo posto a 55 centesimi da Dressen 12.10: All’intermedio Janka ha un ritardo ... oasport

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen sorprende tutti ed è in testa Kilde secondo. Innerhofer e… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Innerhofer e Casse sfidano in resto del mondo nel giorno dell’add… - Matt_Orlandi : LIVE Discesa libera #GarmischPartenkirchen 2020, #sci alpino maschile in diretta: inizio ore 11.30 @_SuperNews_ -