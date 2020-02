LIVE Irlanda-Scozia 7-6, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Hastings accorcia dalla piazzola (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Continua a spingere la Scozia, che chiude l’Irlanda nei 22. 16′ PIAZZATO DI Hastings. Lo scozzese non sbaglia dalla piazzola. Irlanda-Scozia 7-6. 15′ Punizione per la Scozia. Molto fallosa l’Irlanda in avvio. 12′ TRASFORMAZIONE SEXTON. Non sbaglia dalla piazzola l’irlandese. Irlanda-Scozia 7-3. TRY IRE 7-3 SCO@Irishrugby's new captain Johnny Sexton gets his team's campaign up and running with a wonderfully worked try, courtsey of the sharpest of passes from scrum-half Conor Murray – and then adds the extras#IREvSCO #GuinnessSixNations — Guinness Six Nations (@SixNationsrugby) February 1, 2020 10′ META DI SEXTON! Dopo una prolungata fase offensiva l’Irlanda allarga il gioco sulla sinistra e sfonda sulla sinistra con Sexton. Irlanda-Scozia 5-3. 8′ Spinge ... oasport

zazoomblog : LIVE Irlanda-Scozia 0-0 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: si comincia a Dublino! - #Irlanda-Scozia #Nazioni… -