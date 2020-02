LIVE Irlanda-Scozia 19-12, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: bonus difensivo per gli ospiti (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 19.39 Quattro punti per l’Irlanda, uno per la Scozia. FINE SECONDO TEMPO. Irlanda-Scozia 19-12. As hard-fought as they come… What a tussle between @Irishrugby & @Scotlandteam in Dublin!#IREvSCO #GuinnessSixNations pic.twitter.com/2vRrC0QXEh — Guinness Six Nations (@SixNationsrugby) February 1, 2020 80’+2′ L’Irlanda butta fuori l’ovale e vince la partita! 80′ Altra difesa vincente dell’Irlanda, Scozia ancora indisciplinata. 78′ Lunghissima battaglia sulla linea di meta avversaria, poi un tenuto a terra fa svanire i sogni scozzesi. 75′ Scozia dentro i 22 avversari! 72′ PIAZZATO SEXTON. L’Irlanda sfrutta l’occasione e torna a +7. ... oasport

zazoomblog : LIVE Irlanda-Scozia 19-12 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: ancora Sexton dalla piazzola per il +7! - #Irlanda-Sc… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Scozia 13-6 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Sexton porta i padroni di casa a distanza di break -… - zazoomnews : LIVE Irlanda-Scozia 10-6 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: padroni di casa avanti a metà gara - #Irlanda-Scozia… -