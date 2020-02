LIVE Irlanda-Scozia 10-6, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Sexton centra i pali dalla distanza (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38′ Sexton sbaglia dalla distanza. Si resta sul 10-6 per i padroni di casa. 36′ Ingresso laterale della Scozia punito, nuovo piazzato per l’Irlanda. 33′ PIAZZATO DI Sexton. L’Irlanda capitalizza al massimo e da lunga distanza centra i pali. Irlanda-Scozia 10-6. 30′ Mischia ordinata per la Scozia sui 22 avversari per un in avanti. 27′ Un calcio della Scozia non esce e riprende vigore la fase offensiva degli irlandesi. 24′ Si salva l’Irlanda, che respinge l’assalto degli scozzesi. 21′ Mischia ordinata nei propri 22 per l’Irlanda, che prova a risalire il campo. Leading from the front…#IREvSCO #GuinnessSixNations pic.twitter.com/zxxSsNiIUu — Guinness Six Nations (@SixNationsrugby) February 1, 2020 19′ Continua a spingere la Scozia, che chiude ... oasport

