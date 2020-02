LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: trionfo della Brixia, che magie di Giorgia Villa e delle Fate! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA della GARA E LA CLASSIFICA Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport. Rimanete con noi per cronaca, migliori di giornata, approfondimenti e classifiche. Prossimo appuntamento con la Ginnastica artistica? Sabato 21 febbraio, seconda tappa di Serie A in quel di Ancona. In quel weekend ci sarà anche la Coppa del Mondo di specialità a Melbourne con Lara Mori e Vanessa Ferrari. 19.07 Giorgia Villa ha stampato un super 15.250 alle parallele e un eccellente 14.600 alla trave prima di accomodarsi in panchina. Elisa Iorio si è scatenata con 15.000 sugli staggi. Asia D’Amato e Alice D’Amato hanno ruggito al volteggio (14.600 e 14.500). Buona gara delle Fate anche se qualche errore non è mancato, nessuna si è cimentata sul giro completo. Discreto il rientro di Elisa Meneghini, Lara Mori ... oasport

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: Brixia dominatrice Giorgia Villa surreale - #Ginnastica #artistica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: Fate tocca a voi! Inizia lo show. Bene Carofiglio discreta Meneghini… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Fate, tocca a voi! Inizia lo show. Bene Carofiglio, discreta Meneghi… -