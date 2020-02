LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Meneghini torna, Melnikova incanta. Tra poco le Fate (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.47 Nella terza rotazione grande attesa per Lara Mori alla trave e per il corpo libero di Elisa Meneghini. Trieste alle parallele dove Tea Ugrin può fare bene, Padova al volteggio guidata da Sara Ricciardi. 16.45 CLASSIFICA DOPO DUE ROTAZIONI: Giglio 76.400, Trieste 76.050, Padova 71.850, Gal Lissone 71.150. Queste sono le quattro squadre attualmente in gara, la WSA ha già chiuso ed è provvisoriamente in testa con 151.100. 16.40 Ci avviamo così verso la conclusione della seconda rotazione della seconda suddivisione. Iniziano a riscaldarsi le Fate che scenderanno in pedana tra circa un’oretta, il LIVEllo si sta alzando progressivamente nel corso di questo pomeriggio. 16.38 Morgana Iannarelli 11.700 alla trave, la Gal Lissone fatica a ingranare. 16.36 La Gal Lissone non riesce ancora a decollare, 11.650 di Lucrezia Salvadori. La ... oasport

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: Carofiglio in forma mondiale dopo 3 attrezzi tra poco le Fate -… - zazoomnews : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: Carofiglio super tra volteggio e staggi tra poco le Fate -… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: inizia la stagione! Fate all’attacco, Brixia favorita. Tutta l’Itali… -