LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: inizia la gara! Attese per le Fate e Melnikova, l’Italia incomincia la stagione (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Non bisogna dimenticarsi di Desiree Carofiglio (bronzo con l’Italia ai Mondiali) che vestirà il body della Fanfulla Lodi. Riflettori puntati anche sulla Civitavecchia delle giovani Giulia Bencini e Giulia Cotroneo. Il Centro Sport Bollate è nelle mani di Giada Grisetti. L’artistica 81 Trieste non avrà più il totem Federica Macrì, ci sarà Alessia Federici con Tea Ugrin. 14.18 Un altro nome di spicco in questo pomeriggio è quello di Lara Mori, capitana della Giglio Montevarchi. La toscana gareggerà in casa e deve testare la gamba in vista della tappa di Coppa del Mondo in programma tra tre settimane a Melbourne, in quell’occasione inseguirà punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi 2020. 14.16 Il secondo posto sembra invece essere alla portata della Gal Lissone che si presenta con un pezzo da novanta: ... oasport

