LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Carofiglio strepitosa! Ora Meneghini e Melnikova, poi le Fate (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59 Ora ci involiamo verso la conclusione di questo mini-gruppo. Carofiglio ha firmato 55.85 nell’all-around (bonus compresi). 15.58 Arriva 12.100 di Giulia Bencini alle parallele. 15.57 Peccato per un piccolo fuori pedana ma Desiree Carofiglio conferma il suo valore al corpo libero e porta a casa un ottimo 13.500 (3 decimi di bonus). Che gare dell’azzurra, è stata fantastica su tutti gli attrezzi. 15.53 Ora Desiree Carofiglio al corpo libero. Ai Mondiali era stata cruciale per vincere il bronzo a squadre. 15.50 Cotroneo 12.150 alle parallele. 15.49 WSA riparte con 13.340 di Filippini e 13.650 di Mattoni al volteggio, Federici si ferma a 12.840 (4.0). 15.47 Si stanno per concludere i minuti di riscaldamento all’attrezzo, tra poco si riparte. 15.45 Desiree Carofiglio vorrà chiudere un grande pomeriggio col suo proverbiale ... oasport

