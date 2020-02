LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Carofiglio strepitosa! Melnikova illumina la scena, attesa per le Fate (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Tra poco la seconda rotazione: Giglio alle parallele dove Lara Mori dovrà difendersi, Padova al corpo libero, Trieste al volteggio con Linari che può dire la sua, Gal Lissone alla trave e finalmente ci sarà il ritorno di Elisa Meneghini mentre Melnikova sarà in panchina. 16.23 TERMINATA LA PRIMA ROTAZIONE. Giglio 40.150, Padova 37.200, Trieste 36.400, Gal Lissone 35.900. 16.21 Sara Ricciardi non sfigura alla trave portando a casa 13.000 (4.5) per Padova. 16.19 Non si è bronzo mondiale a caso: 14.250 di Angelina Melnikova alle parallele con 5.9 di D Score (1 decimo di bonus), la russa non è stata perfetta come nelle sue corde ma fa sempre la differenza. 16.17 Francesca Noemi Linari rientra dall’infortunio e si fa vedere con un discreto 12.850 al corpo libero (2 decimi di bonus). La gara della Gal Lissone inizia in salita: 10.350 ... oasport

