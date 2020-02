LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Brixia dominatrice, Giorgia Villa surreale (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38 Ora la chiusura di Martina Maggio al corpo libero. 18.36 Buon corpo libero di Alice D’Amato anche se ci sono ampi margini di miglioramento viste le sue doti acrobatiche e tecniche oltre che la sua eleganza: la genovese porta a casa 12.750 (4.9). Per la trave di Giada Grisetti un buon 13.350. 18.32 Asia D’Amato paga purtroppo una caduta al corpo libero e si ferma così a 12.450 (5.2). Un peccato per questo errore della genovese, ampiamente giustificabile al 1° febbraio. 18.30 Si riparte col 12.950 di Mandriota. 18.27 Terminati i minuti di riscaldamento agli attrezzi, tra poco si riparte. 18.24 Questo il quartetto della Brixia per il corpo libero: Veronica Mandriota, Asia D’Amato, Alice D’Amato. Martina Maggio. Come detto Giorgia Villa rimane in panchina, esordio della giovane Mandriota, è già finita anche la gara ... oasport

