LIVE Conegliano-Scandicci | Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA | Egonu e Sylla

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Scandicci, Semifinale di Coppa Italia di volley femminile 2020. La Final Four, che prenderà il via proprio con questo match, si giocherà al PalaYamamy di Busto Arsizio e vedrà impegnate anche Monza e proprio le padrone di casa. Le due squadre vincitrici approderanno nella finale in programma domani 2 febbraio. Le ragazze di Daniele Santarelli partono con i favori del pronostico. Il coach delle venete si affiderà alla classe dei suo martelli Paola Egonu, Miriam Sylla, Robin De Kruijf e Raphaela Folie, azionate dal talento della palleggiatrice polacca Joanna Wolosz. Luca Cristofani proverà a compiere l'impresa contando principalmente sull'estro in regia di Ofelia Malinov e sulla potenza offensiva di Samantha Bricio, Elena Pietrini e Magdalena Stysiak.

