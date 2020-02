LIVE Conegliano-Scandicci 6-0, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: venete in vantaggio nel primo set (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-2 Disastro della difesa di Scandicci sul servizio flottante di Sylla. 10-2 Difende Conegliano ed Egonu la mette giù in contrattacco. 9-2 MUROOOOOOOOO FOLIE!!!!! 8-2 Errore in Bricio che spara out. 7-2 Diagonale lunghissimo di Pietrini, palla out. 6-2 MUROOOOO PIETRINI SU SYLLA!!! 6-1 Errore al servizio di Conegliano. 6-0 Conegliano difende sul pallonetto di Pietrini e Sylla tira un bolide in contrattacco. 5-0 Gran muro di Conegliano, palla che sbatte sulla testa di Bricio e tocca l’asta. 4-0 Attacco lungo di Bricio, il video check mostra che non c’è il tocco del muro. 3-0 MUROOOOOOO EGONUUUUUU!!!! Stampatona dell’azzurra sull’attacco di Stysiak. 2-0 Fantastica difesa di Conegliano!!!! Alla fine chiude Sylla brava ad anticipare le avversarie a rete. 1-0 ACEEEEEE WOLOSZ!!!! Si comincia, al servizio Conegliano. 17.58 ... oasport

