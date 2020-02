LIVE Conegliano-Scandicci 25-15, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: le venete portano a casa il primo set (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Lungo di pochi centimetri il servizio di Pietrini! 4-3 Pipe di Stysiaaaak!!!!! 4-2 Favore ricambiato da Scandicci. 3-2 Errore al servizio di Conegliano. 3-1 PIPEEEEEE EGONUUUUUUU!!!! 2-1 Brave le ragazze di Scandicci a difendere sul pallonetto di Sylla, poi Stysiak tira un gran diagonale! 2-0 Bellissimo primo tempo di De Kruijf!!!! 1-0 Sylla apre il secondo parziale. INIZIA IL SECONDO SET 25-15 Conegliano VINCE UN PRIMO SET DOMINATO! 24-15 Invasione di Hill. 24-14 Scandicci difende alla grande e Pietrini tira una gran diagonale. Time out per Santarelli 24-13 ACEEE STYSIAK!!! 24-12 Errore in attacco di Hill 24-11 Stysiak prova a tenere a galla le sue e a ricucire. 24-10 Conegliano guadagna quattordici set point. 23-10 ACEEEEE KAKOLEWSKA! 23-9 Attacco lungo di Folie, il video check mostra che non c’è tocco a muro. 23-8 Regalo di ... oasport

