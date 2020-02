LIVE Conegliano-Scandicci 25-15 25-19, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: le venete portano a casa anche il secondo set (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 Conegliano VINCE ANCHE IL SECONDO SET. DOMINIO DELLE VENETE! 24-19 Pallonetto di Kakolewska che tocca terra. 24-18 Servizio di Stevanovic in rete. 23-18 Bolide di Bricio che termina out ma c’è un tocco di Sylla. 23-17 Invasione di Bricio. 22-17 Difesa meravigliosa di Conegliano con Sylla che è arrivata diversi metri fuori dal campo per recuperare il pallone, Hill appoggia nell’altro campo e Carraro commette invasione. 21-17 Grande giocata di Wolosz con una mano e Folie attacca profondo! 20-17 Bomba di Bricio, Hill non riesce a contenere! 20-16 Stevanovic prova a stringere la diagonale ma sbaglia. 19-16 Sylla salta altissima e tira al di sopra delle mani del muro! 18-16 ACEEEEEEEE STYSIAAAAAK!!! 18-15 Gran primo tempo di Stevanovic! 18-14 Egonu prende l’ascensore sale tra le nuvole e tira giù una saetta dalla seconda ... oasport

