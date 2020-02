LIVE Conegliano-Scandicci 25-15 25-19 6-7, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: terzo set in equilibrio (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Meraviglioso primo tempo sull’asse Wolosz-Folie! 6-8 Parallela out di Egonu. 6-7 Muro di Sylla ma la palla tocca l’asta prima di finire per terra. 6-6 Invasione di Stysiak. 5-6 Sbaglia Malinov dai nove metri. 4-6 Lungo il servizio di De Kruijf. 4-5 Fast di De Kruijf!!!! 3-5 Errore dai nove metri di Conegliano. 3-4 Pallonetto spinto di De Kruijf! 2-4 Bomba di Pietrini che anticipa il muro!!!! 2-3 Errore al servizio di Scandicci. 1-3 De Gennaro appoggia nel campo di Scandicci i maniera lenta e Bricio colpisce fortissimo. 1-2 Stevanovic tira un gran colpo che tocca le mani del muro e termina out. 1-1 Gran diagonale di Hill! 0-1 Stysiak porta avanti per la prima volta nel match Scandicci. INIZIA IL TERZO SET 25-19 Conegliano VINCE ANCHE IL SECONDO SET. DOMINIO DELLE VENETE! 24-19 Pallonetto di Kakolewska che tocca terra. 24-18 ... oasport

zazoomblog : LIVE Conegliano-Scandicci 18-5 Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: venete in vantaggio nel primo set -… - zazoomnews : LIVE Conegliano-Scandicci Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: Malinov e compagne a caccia dell’impresa -… - thevolleynews : Semifinale Coppa Italia: Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci LIVE - -